“Ecco come sta Giuseppe” Grande Fratello | altro malore e altra uscita per Garibaldi | ora il fratello rompe il silenzio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella giornata di martedì 13 febbraio il terrore è ritornato nella casa del, dopo il nuovodiche ha fatto preoccupare tutti. I primi ad accorgersi della situazione allarmante sono stati Stefano e Grecia, che avevano sentito qualcuno vomitare in bagno. Poi il gieffino ha chiamato Anita in giardino e alla fine tutti si sono messi a correre per aiutarlo. Si era subito capito che a sentirsi male alfosse stato. Ilavuto daè il secondo a distanza di poche settimane dal primo. La volta scorsa fu chiamata proprio l’ambulanza e venne trasferito in ospedale. In questa circostanza si è saputo che è uscito temporaneamente dalla casa ...