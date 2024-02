Eccellenza Coppa Italia | Osimana battuta in casa 0-2 dall’Atletico Bgm

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ‘Senza testa’ rimaneggiatissimi e senza i due bomber Tittarelli ed Alessandroni. Espulso nel finale Fermani VALLESINA, 14 febbraio 2024 – Inizia nel peggiore dei modi l’avventura dell’, rimaneggiatissima, infase nazionale. L’si riaffacciava dopo due decenni in una gara contro un avversaria di fuori regione e per l’occasione la sfida contro l’Atlletico Bmg Massa Martana vale appunto per il turno d’andata degli ottavi della fase nazionale diche mette in palio un posto diretto per salire in serie D. mister Farsi I ‘senza testa’ si sono conquistati questo diritto dopo aver battuto in finale, nella fase regionale, al Bianchelli di Senigallia, la Maceratese per 3-1. Gli avversari umbri sono allenati dall’ex Fabriano Cerreto Farsi che si è ...