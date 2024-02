“È tornato per te” Uomini e Donne | si aggiunge una sedia per Ida | tutti impazziti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ida Platano di nuovo protagonista a. Mentre Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono ritrovati e hanno lasciato insieme la trasmissione, la ex dama ora tronista sta conoscendo meglio altri due corteggiatori dopo l’addio di Mario. È uscita in esterna sia con Pierpaolo, sia con Sergio ed è rimasta piacevolmente colpita dal primo, che con la sua sorpresa l’ha fatta commuovere. Cosa è successo nel dettaglio? Durante l’uscita Pierpaolo ha chiamato un violinista per intrattenerli. Ida non ha trattenuto l’emozione e, successivamente, ha confessato alla redazione di aver apprezzato tantissimo il gesto del corteggiatore: erano anni che aspettava che qualcuno si comportasse in questo modo con lei. Leggi anche: “Io ci ho creduto…”., Roberta Di Padua batte sul tempo Vicinanza: la notizia ...