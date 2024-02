E’ sempre il solito Sinner | Van De Zandschulp battuto a Rotterdam

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – Vecchie conoscenze, solite abitudini,. E’ un deja vu che porta dritto a poco più di un mese fa la partita vinta da Janniksu Botic Van De(6-3/6-3). Al primo turno del torneo dil’azzurro si è trovato davanti lo stesso avversario del suo Australian Open. Ieri, al ritorno in campo, Jannik non ha praticamente mostrato segni della ’sbornia’ Slam. Partito un po’ teso, è riuscito a sciogliersi e a mettere subito la testa avanti nel primo parziale, breakkando il padrone di casa dopo pochi minuti. Match in controllo e più discese a rete nel secondo set, per dare una scaldata al resto del repertorio. Trova domani Gael Monfils alle 19,30. Buona prestazione al servizio, con l’altoatesino che trasforma l’88 per cento delle ...