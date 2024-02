È morto il celebre “Alfredo” di “Colpa di Alfredo” di Vasco | chi era Andrea Giacobazzi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), l’uomo che ha ispirato ilbranod’diRossi, è scomparso all’età di 66 anni per le complicazioni sorte a seguito di un intervento chirurgico, come riporta la stampa locale. Nell’ambiente musicaleera noto per essere un grande amico diRossi, colui che ha ispirato la nota canzoned’, brano che dà anche il nome al disco del rocker del 1980.Rossi si è ispirato all’amicoper scrivere quel brano perchéè il tipo di amico che “con i suoi discorsi inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni” con le donne, canta ...