È morto David Bouley | lo chef pioniere che ha portato i fondamenti della Nouvelle Cuisine francese a New York

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Èa 70 anni lo. Doppia cittadinanza, statunitense eè stato undel New American Style, quell'orientamento gastronomico che proietta iin un contesto a stelle e strisce. Nato nella campagna del Connecticut da una famiglia di origini francesi, ha studiato alla Sorbonne di Parigi, pur avendo cominciato a lavorare nei ristoranti da giovanissimo, anche in Francia dove fu allievo dei grandi maestri d'oltralpe: Roger Vergé, Paul Bocuse, Joel Robuchon, Gaston Lenôtre e Frédy Girardet con cui condivideva la passione per la stagionalitàmateria prima,bellezza e la precisione ...