E la Panda diventa Pandina | in attesa del nuovo modello che verrà svelato a fine mese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’inossidabile Fiatè pronta are “”: un cambio di denominazione necessario per far spazio alche sostituirà la, che sarà presentato nel corso dell’anno e che ne erediterà il nome. Lasarà svelata alla stampa presso lo stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco (NA) il prossimo 29 febbraio: la nuova nomenclatura costituirà pure l’occasione per un lieve aggiornamento del– il più amato dagli italiani –, che nell’attuale generazione (la terza) è sulla breccia dal 2012 e rimarrà in produzione perlomeno fino alladel 2026. L’operazione “anagrafica” ricorda, per certi versi, quanto Fiat fece nel 2005 con un’altra celebre compatta, la Punto: il...