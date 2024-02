(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tecnicamente si chiama "ordinanza interlocutoria", nella pratica è un rinvio della decisione nel tentativo di mediare un difficile equilibrio tra diritti del detenuto e cooperazione fra Stati europei in tema di giustizia. Così la quinta sezione penale della Corte d’appello diha messo in stand by la decisione sulla consegna alla giustizia ungherese di Gabriele Marchesi, il 23enne attualmente ai, su mandato d’arresto europeo, con l’accusa di "lesioni potenzialmente letali" per aver aggredito due militanti neonazisti a, poco più di un anno fa, alla vigilia del ’Tag der Ehre’, la Giornata del Ricordo. L’aggressione, a seguito della quale i due neonazi hanno riportato una prognosi di 5 giorni, secondo l’accusa, è stata consumata in concorso con...

resta in carcere il giovane , italiano di origine giordane, accusato di aver lanciato, intorno alle 4 della mattina del 1 febbraio 2024, due ... ()

L’udienza del procedimento davanti al gup di Roma che vede imputato Fedez per l’accusa di calunnia ai danni del Codacons è slittata al 6 maggio ... (tpi)

Il 6 maggio Fedez testimonierà in tribunale. L'udienza servirà per decidere sul rinvio a giudizio di Fedez per il reato di calunnia ai danni del ... (europa.today)

Il 6 maggio Fedez testimonierà in tribunale. Il rapper è accusato di calunnia ai danni del Codacons . A decidere sarà il gup di Roma. Fedez ... (metropolitanmagazine)

È accusato con Ilaria Salis. I giudici dicono no a Budapest: "Resta ai domiciliari a Milano" Così la quinta sezione penale della Corte d’appello di Milano ha messo in stand by la decisione sulla consegna alla giustizia ungherese di Gabriele Marchesi, il 23enne attualmente ai domiciliari a ...

Abusi sessuali su donna incinta, anziano ai domiciliari: respinta la richiesta di perizia psichiatrica L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti della trentacinquenne. La vittima fu aggredita e picchiata ai giardini ma riuscì a prendere la targa del fuggitivo. Il pensionato è ai do ...

La Chiesa tiene in piedi Milei R. Milei è venuto a Roma per firmare l'armistizio con Bergoglio. Non si governa l'Argentina senza avere l'appoggio del Papa argentino. L'Argentina è un paese profondamente religioso, imbevuto di una ...