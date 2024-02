Durigon | Fiera ‘Work on Work' fondamentale in ottica G7 Cagliari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Iniziative come questa sono di importanza, soprattutto nell'del G7 di. La sinergia tra gli attori, pubblici e privati, il neting e il dialogo, non possono che fare bene al Sistema Paese, quando si parla di lavoro e politiche attive. A maggior ragione nella creazione di un ponte tra il mondo accademico e quello delle imprese”. Lo dichiara Claudio, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla presentazione della primanazionale di servizio al mondo del lavoro. Si chiama 'on' e si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. “La nostra sfida resta quella di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro- aggiunge- Per farlo, abbiamo bisogno che tutte le forze in campo lavorino insieme. Ringrazio Ferrara Expo, il sindaco Fabbri e tutti i partecipanti per lo sforzo profuso, certo che porterà grandi risultati”.