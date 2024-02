(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Iniziative come questa sono di importanza, soprattutto nell'del G7 di. La sinergia tra gli attori, pubblici e privati, il networking e il dialogo, non possono che fare bene al Sistema Paese, quando si parla di lavoro e politiche attive. A maggior ragione nella creazione di un ponte tra il mondo accademico e

Durigon: "Fiera ‘Work on Work’ fondamentale in ottica G7 Cagliari" “Iniziative come questa sono di importanza fondamentale, soprattutto nell'ottica del G7 di Cagliari. La sinergia tra gli attori, pubblici e privati, il networking e il dialogo, non possono che fare be ...

Taurianova Capitale italiana del libro 2024, è polemica C'è aria di festa a Taurianova, comune di poco meno di 15mila anime, in provincia di Reggio Calabria, dopo la designazione a Capitale italiana del Libro 2024.

Oggi il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon incontra Marchesini dell’UGL ]]> Nella giornata odierna il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, neo commissario della Lega in Sicilia, ha incontrato presso l’Unione Territoriale del L ...