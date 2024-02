Duplice omicidio di Cisterna | ha confessato il finanziere di Minturno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Christian Sodano, il27enne dima operante ad Ostia, è al centro delle indagini per il tragico episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a, quartiere San Valentino, che ha visto la morte di Nicoletta Zomparelli, 49 anni, e di sua figlia Renèe Amato, 19 anni. L’uomo, ex compagno di Desyree Amato, la figlia 22enne delle vittime, ha fornito durante l’interrogatorio notturno confessioni che delineano chiaramente la dinamica degli eventi. Sodano ha ammesso di essersi recato presso l’abitazione della sua ex fidanzata, dando luogo a un’accesa discussione che è stata interrotta dall’intervento della madre e della sorella di Desyree. In quel frangente, il giovane ha estratto la sua pistola d’ordinanza, successivamente ritrovata dagli investigatori, e ha sparato contro le due ...