Duplice femminicidio di Cisterna parla il benzinaio | “Così ho salvato Desirée”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un 27enne, maresciallo della guardia di finanza, ha ucciso la madre e la sorella della sua ex ragazza in una villetta didi Latina. La giovane, Desyrée Amato, si è salvata per miracolo. pistola – ilcorrieredellacitta.com Si è presentata nella prima stazione di benzina vicino casa, sconvolta. Desyrée Amato, 22enne didi Latina, è scampata a unin piena regola: solo pochi giorni prima aveva deciso di chiudere una relazione tormentata, di circa un anno, con il finanziere Cristian Sodano. Lui, ostinato a proseguirla, aveva tentato di riappacificarsi ma qualcosa, quel sabato sera, dev’essere andato contro i suoi piani. L’esito di una discussione, o un litigio, finito nel sangue. Si salva dalla strage dell’ex fidanzato, uccise la madre e la sorella di Desyrée Amato Quella sera Sodano si presenta a casa Amato. ...