Duplice femminicidio a Latina | il finanziere fermato ha confessato | “Ho litigato | poi ho sparato”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’hanno trovata in strada, in stato di choc, la fidanzata del 27enne militare della guardia di finanza, presunto assassino: Christian Sodano, che ieri a Cisterna dihacontro la madre e la sorella di Desirée Amato, l’ex ragazza 22enne, che è riuscita a scampare alla furia e ai proiettili, fuggendo attraverso una finestra. Si è salvata così, l’ex fidanzata del27enne,per l’ultimo,. Per la madre 49enne di Desirée, Nicoletta Zomparelli, e per la sorella 19enne, Renée Amato, non c’è stato nulla da fare invece. Le vittime, si apprende dalle prime ricostruzioni sulla tragica vicenda, avrebbero fatto da scudo alla 22enne prima di morire.: ...