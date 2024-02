Drammi quotidiani al Cpr Altri due tentati suicidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Andrea Gianni MILANO Duevi dio avvenuti quasi in contemporanea, nel cortile e nei bagni del Cpr di via Corelli, riaccendono un faro sulle condizioni delle persone trattenute nella struttura finita al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per frode e turbativa e ora gestita da un amministratore giudiziario. Episodi avvenuti ieri, attorno alle 12.30, nel modulo D del Cpr. I due uomini hanno cercato di impiccarsi usando un lenzuolo e coperte tagliate e intrecciate fino a formare una corda. Sono stati subito soccorsi dalle altre persone presenti e dal personale di vigilanza, portati in infermeria, dove hanno ricevuto le prime cure, e trasferiti dal 118 all’ospedale Niguarda di Milano, dove sarebbero ancora ricoverati. Uno dei due giovani era appena arrivato nel Cpr, lunedì sera. L’altro, denuncia la rete “Mai più lager-No ai ...