Dramma in famiglia | comprava cocaina e crack al figlio minorenne | madre condannata

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Massa (Massa Carrara), 14 febbraio 2024 – Acquistavada far consumare alla. Stessa sorte anche per il convivente e due amici diche avevano aiutato la donna a reperire le sostanze stupefacenti. Si conclude dopo un anno unatica vicenda che scosse profondamente la provincia. La maxi operazione dei carabinieri prima di marzo 2023, per poi sfociare in una sfilza di arresti. Ieri mattina, il gup Dario Berrino del tribunale di Massa, ha deciso sui riti abbreviati chiesti dalla difesa e pronunciare le sentenze: 6 anni e 5 mesi per la donna, 6 anni per il convivente. ’Solo’ 3 anni invece per i due amici di, poiché il giudice ha derubricato il reato, dopo la richiesta ...

