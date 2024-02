Dopo Past Lives la classifica dei film romantici va aggiornata Due candidature agli Osca 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ladei romantic movies va. D’accordo, non nella top ten dove svettano i classici, ma nella top 30 un posticino ilscritto e diretto da Celine Song lo trova sicuro. Un incrocio di destini e di “vite passate” tra i coreani Nora/Na Young (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), uno sfregarsi di corpi (lo In-Yun che spiegheremo più avanti) riverberato nel corso del tempo (i protagonisti a 12 anni, a 24, infine a 36) e dello spazio (Seoul, la chat di Skype, New York). Con una piccola variazione strutturale in battere: in un bar di New York ai giorni nostri, due voci fuori campo osservano di fronte a loro una donna coreana in mezzo a due uomini – uno asiatico, l’altro caucasico (Arthur/John Magaro) – e si chiedono cosa si stiano dicendo e che ruoli abbiano ...