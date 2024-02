Donne coraggiose al centro sociale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quattro storie di coraggio raccontato da, protagoniste del libro tratto dalle loro esperienze di vita. Verrà presentata sabato pomeriggio alle 17.30 alla sala conferenze deldi Molicciara la pubblicazione dal titolo ’Perchè proprio a me ? E perchè no’ nata dall’intenso lavoro svolto da quattroche attraverso un laboratorio autobiografico hanno raccontato la loro esperienza di mamme di bambini nati svantaggiati. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con il circolo Spazio Alberica di Carrara. Verrà affrontato il tema della disabilità e delle difficoltà di apprendimento coniugati con storie diche, pur avendo attraversato dolori e incomprensioni, hanno ricevuto anche aiuto e accoglienza.. All’incontro ...

