Donna uccisa da razzi lanciati dal Libano | Israele risponde | «Ora estesa ondata di raid»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le notizie di mercoledì 14 febbraio sul conflitto trae Hamas, in diretta.Colloquio al Cairo tra i rappresentanti di Usa,, Egitto e Qatar «serio e produttivo». Iran: «Esplosioni in diversi gasdotti, sono atti terroristici provocati da sabotatori»

Si sono vissuti lunghi attimi di panico in una chiesa di Houston, in Texas, quando una Donna è entra ta insieme ad un bimbo di cinque anni armata di ... (thesocialpost)

Attimi di terrore in una enorme chiesa evangelica nei pressi di Houston, in Texas (Stati Uniti). Una donna armata con un fucile a canna lunga ha ... (europa.today)

Una donna con un bambino è entra ta in chiesa e con un fucile a canna lunga ha iniziato a sparare. È quanto è successo verso le 2 del pomeriggio di ... (ilfattoquotidiano)

Israele, donna uccisa da razzi lanciati dal Libano. Il ministro Ben Gvir: "Questa è guerra" Una donna è morta e altre otto persone sono rimaste ferite a ... palestinesi dall'inizio della nuova offensiva su Gaza è salito a 28.576 persone rimaste uccise e a 68.291 feriti. A fornire gli ...

Il dramma di Sonia, uccisa da un ictus a 48 anni: donati gli organi Bonavicina è avvolta nel lutto per la perdita di Sonia Lia, uccisa da un ictus a soli 48 anni a San Isidoro, a Tenerife ...

Israele, missili dal Libano uccidono una donna. Ben Gvir: “Questa è guerra” "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina e Israele. Soffrono tanto. Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono per la guerra". Così ...