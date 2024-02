Donna trovata con la gola tagliata nel garage di casa a Bolzano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)con lanella rimessa deidel condominio in cui vive a. Così è stataWaltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città. I carabinieri stanno cercando l’autore della violenta aggressione probabilmente avvenuta verso la mezzanotte e inc’erano i nipotini della, che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d’ingresso dell’appartamento è stataaperta. La vittima è statapriva di sensi da un vicino di: è in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ipotesi è che lasia stata attratta neiperché qualcuno avrebbe infatti disattivato il ...