Donna accoltellata alla gola in garage Si cerca il compagno della figlia

Bolzano - donna accoltellata alla gola trovata nel suo garage : in fuga l’aggressore È ancora in fuga e ricercato per tentato omicidio l’aggressore di Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista 61enne di Bolzano molto nota in città, ... (open.online)

Donna aggredisce la convivente durante una lite : “L’ha accoltellata alla schiena” A Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento in via di Monte Arsiccio, in zona Ottavia, nel quadrante nord-ovest della Capitale, ... (tpi)

Donna accoltellata sull'autobus a Milano dall'ex compagno | video Un uomo ha tentato di uccidere l'ex compagna a coltellate, dopo una lite, sull'autobus della linea 98 a Milano, nella notte tra il 29 e il 30 ... (panorama)

Milano - donna accoltellata 12 volte sull'autobus - arrestato ex compagno peruviano. Passeggero tenta invano di difenderla - VIDEO Panico su un autobus a Milano per una donna, accoltellata per ben 12 volte. Ad esser stato arrestato per il fatto è l'ex compagno: contro di lui ... (ilgiornaleditalia)

Torino - morta donna accoltellata dal marito Un nuovo femminicidio gravissimo. Nel corso della serata di giovedì 11 Gennaio, la donna accoltellata in un appartamento di via Galluppi, a Torino, ... (zon)