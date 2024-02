Donazioni per il funerale del clochard

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara di solidarietà per pagare le spese deldi Aldo Cattin, ilmorto a 55 anni in un letto del San Matteo. Un senzatetto gentile e sempre sorridente, nonostante i problemi di salute e la dipendenza dall’alcol. Unche a Pavia conoscevano tutti, ma che non era residente in città e così il Comune non ha potuto farsi carico del costo delle esequie. Ci ha pensato la parrocchia, mentre sui social è partita la sottoscrizione: "Chi può effettui". L’uomo, che aveva una compagna dalla quale aveva avuto tre figli dati in adozione, per diverso tempo aveva vissuto dove capitava, dormendo in una tenda. Al mattino andava al centro In&Out dove aveva faceva colazione e si lavav. Lo ha fatto finché la salute non l’ha costretto ad accettare un alloggio popolare. M.M.