Doña Isabel Moctezuma | l’ultima imperatrice azteca e i suoi sei matrimoni

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non è un segreto che il celebre conquistador Hernán Cortés abbia avuto numerosi amori e relazioni. Sorprende però scoprire che persino la figlia del suo nemico storicosia arrivata ad intrecciare una relazione intima con lui. E no, non si tratta di un infondato pettegolezzo. A conferma dell’intimità del loro incontro vi è la