“Domànica“ Bob Marley e il “Giamaica“

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Negri Era nato per sbaglio in Martesana. Ma ci viveva comunque bene. Anche noi eravamo nati più meno per caso nel contado milanese che l’Adda rinserra a oriente. Ma lui era, fra tutti, il vero Negroni sbagliato. Potendo scegliere, gli sarebbe piaciuto venire al mondo in. Alla radio che tenevamo viva in posizione tra le modulazioni di frequenza nei primi Anni Ottanta, con molta musica e anche tante parole, lui era per il nostro Franco. Era un fervente discepolo di Bobe del reggae, anche se, guardando la sua buccia a pelle, il suo aspetto fisico, non l’avresti mai detto. Ma importava forse qualcosa? Franconon badava alle apparenze, né aveva bisogno di una ciocca di capelli più annodata per essereno vero, dentro. Era un flusso di note tra l’ocra e il verde ...