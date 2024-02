Docente orientatore | sospendo il giudizio | ma le premesse non sono buone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha istituito, ottimisticamente a partire dal prossimo anno scolastico, le figure del tutor e delche avranno la funzione di supportare gli studenti liceali nella scelta del loro futuro corso degli studi e in campo professionale. L’iniziativa, che sulla carta è meritoria, presenta gravi difficoltà nella realizzazione pratica, e rischia di risolversi in un ennesimo fiasco delle istituzioni. Inoltre questa iniziativa attribuisce ad una figura specifica quel ruolo che in precedenza era attribuito e svolto collegialmente dall’intero corpo, ed è dubbio che un solopossa lavorare meglio di molti. L’orientamento degli studenti, e in generale dei giovani, verso carriere di formazione e lavorative che gli siano congeniali è necessario, e in questo ...