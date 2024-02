Dl Milleproroghe | M5S abbandona lavori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 1.33 Il M5sdelle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera, che procedono nella seduta notturna a oltranza per esaminare gli emendamenti al dl."Il governo non ha approvato nessuno dei nostri emendamenti",ha spiegato Colucci,capogruppo del M5S. "Lasciamo idella commissione, non saremo complici", hanno spiegato i deputati del Movimento alla ripresa di una seduta in cui non sono mancate tensioni, dopo una delle varie sospensioni durante l'esame degli emendamenti.