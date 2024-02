Disposti i ’domiciliari’ per un ex imprenditore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) E’ accusato di stalking e tentata estorsione ai danni di un avvocato di un rinomato studio legale di Massa. Si tratta di Ivo Guerrini, 78 anni, exnoto in città. Con la moglie, Guerrini era socio di due aziende portate avanti dal figlio Massimiliano e poi messe in liquidazione dopo la morte di quest’ultimo in un incidente stradale avvenuto nel 1998. Una vicenda molto complessa, con numerosi risvolti poco chiari che meriterebbero forse un’attenzione a 360 gradi da parte dell’autorità giudiziaria. Guerrini, infatti, si ritiene da sempre una ’vittima’ e sta portando avanti, con la moglie, una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’avvocato massese per una somma di 20 milioni di euro. Intanto, però, si trova agli arresti domiciliari per l’accusa di stalking dopo aver avuto l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri e il divieto di ...