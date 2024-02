Discarica in strada | si indaga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Come amministrazione comunale, in possesso di documentazione sull’abbandono di rifiuti, abbiamo provveduto a segnalare il fatto alla polizia locale e ora si è in attesa dei risultati delle indagini. Se il responsabile sarà individuato, a suo danno scatteranno sanzioni amministrative fino a cinquemila euro con annesse sanzioni penali". Lo dichiarano dal municipio di Cadelbosco Sopra, in seguito alla segnalazione di unadi rifiuti, ovviamente abusiva, avvenuta nei giorni scorsi a opera di alcuni cittadini, dopo aver notato una notevole quantità di scarti nei pressi dell’ex azienda Menozzi, nei pressi dell’incrocio con via Nuova per Seta. Nei giorni scorsi il Carlino ha dato notizia di questo ennesimo gesto degradante. Ma qualche elemento di indagine sembra esserci, visto che in alcuni dei sacchetti abbandonati si notano dei documenti contabili, forse ...