DIRETTA | Percorsi abilitanti | 47mila posti per 1458 corsi GPS e GAE | in arrivo ordinanza Cosa succederà con le MAD? QUESTION TIME con Bufanini VIDEO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) passando per i(atteso il decreto ministeriale con le indicazioni operative) fino all’aggiornamento delle GPS e delle GAE (attesanelle prossime settimane). L'articoloper. GPS e GAE, incon lecon