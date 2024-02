Dino Meneghin | “Mai votato Pci o Msi ma tifo Meloni | non ha paura di nulla Schlein? Non mi fido”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Sono venuto grande all’aria aperta. Ho avuto la fortuna di crescere tra i monti, con mio fratello andavo nei boschi, su e giù dagli alberi, giocavamo in riva al Piave. Ma vai a raccontarlo ai ragazzi di oggi che cos’è l’aria aperta. Non lo sanno. E quelli che la cercano nelle città non la trovano, non hanno spazi i giovani per sfogarsi. Così nascono l’obesità e il bullismo. Hanno fatto diventare gli E-games sport olimpico: sarà una rovina…”. In una lunga intervista alla “Stampa” il grande campione italiano di basket,, capitano coraggioso della Nazionale (4 Olimpiadi, medaglia d’argento a Mosca 1980), sette volte campione d’Europa con la sua squadra di club, 12 scudetti, 74 anni, fino a 44 sul campo da basket, parla dei giovani d’oggi, di sport, di politica. Il basket e la Milano di oggi insicura “Ho vissuto gli anni Cinquanta e Sessanta ...

