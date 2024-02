Diffidati Lazio-Bayern Monaco | giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questa sera alle 21.00 va in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024 tra. I biancocelesti arrivano alla super sfida con la vittoria contro il Cagliari alle spalle. I bavaresi devono riscattare il ko in casa del Leverkusen in campionato. Un dettaglio a cui anche Sarri e Tuchel dovranno prestare attenzione sono le diffide. Sono sette in totale iper la gara di. Spondai nomi sono quelli di Patric, Castellanos, Pedro e Guendouzi. SpondaBoey, Davies e Goretzka. Gli osservati speciali sono le due mezzali, dal momento che dovrebbero essere gli unici a partire dall’inizio. SportFace.