Di Mariano | «Equilibrio | coesione e fortuna | la ricetta per andare in A col Palermo»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Francesco Di, esterno offensivo del, ha parlato al Corriere dello Sport dell’obiettivo della squadra in stagione Francesco Diè l’unico palermitano della squadra rosanero. Che ha un calendario difficile in Serie B, contro le seconde in classifica appaiate, prima il Como e poi la Cremonese. L’occasione giusta per affacciarsi in alto e scalare le posizioni. Il giocatore ne ha parlato con il Corriere dello Sport. LA CRESCITA DEL– «Molto dipende dal gruppo e dal modo di lavorare coesi e indirizzati verso un obiettivo comune. Siamo tutti partecipi, non ci sono titolarità assolute, quando ti chiamano sai che devi rispondere per il bene del. É quanto sta avvenendo, penso a Stulac che sabato a Piacenza ha dovuto sostituire all’ultimo momento Gomes influenzato e si è ...