Di Canio | “Inter in ritardo di tre anni Finora niente Scudetto perché …”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Paolo Di, ex calciatore in Serie A ed oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato dell'di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni

Paolo Di Canio attacca André Onana ma anche l’Inter per gli ultimi due anni senza vittorie in campionato. L’ex calciatore parla così su Sky ... (inter-news)

Paolo Di Canio , ex attaccante e ora apprezzato commentatore per Sky Sport, non è certo uno che le manda a dire. Le sue opinioni sono... (calciomercato)

Di Canio contro Lukaku: «E’ inguardabile e anche con Conte faceva partite oscene» Di Canio, l’ex biancoceleste analizza la situazione del belga alla luce della brutta prestazione da parte di quest’ultimo con l’Inter Ai microfoni di Sky alla luce della sua deludente prestazione di s ...

‘Massacrato’ in diretta: “Inter eliminata per colpa sua” Di nuovo protagonista, in negativo, nella sfida Roma-Inter, l'attaccante viene massacrato sui social e in diretta: le critiche sono feroci ...

Attacco frontale in diretta: “Due papere a partita” Critica pungente ai danni di Onana e sollievo Inter con l’innesto di Sommer come nuovo primo portiere, ecco le dichiarazioni di Di Canio Quando si è fatto per la prima volta il suo nome, buona parte ...