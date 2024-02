Di Battista a La7 | “Stop al genocidio? Ghali ha ragione Qui il problema è che il governo è schiavo di Israele” Scontro con Storace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)acceso a Dimartedì (La7) tra Alessandro Die Francescosul casoe sui massacri israeliani a Gaza. L’ex parlamentare del M5s difende il cantante, entrato nel ciclone delle polemiche per il suo appello pronunciato nella serata finale del Festival di Sanremo: “Il tentativo die di pulizia etnica stanno avvenendo in questo momento a Gaza. Ci sono dati incontrovertibili: in Ucraina in due anni sono stati assassinati 540 bambini, a Gaza in 4 mesi sono stati uccisi 13mila bambini e 400 bimbi hanno subito l’amputazione di un arto prima ancora di aver imparato a camminare. E molti senza anestesia. In questo momentoè alla sbarra perdavanti alla Corte internazionale di giustizia. Quindi, ha senso l’appello di ...