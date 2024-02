(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Contrordine sulla: non sonosolo i casi dasecondaria, machi si infetta per lavolta può ammalarsi seriamente. Mentre l'Italia alza il livello d'allerta negli aeroporti, unopubblicato su 'Nature Medicine' accende i riflet

In Brasile i casi hanno superato quota mezzo milione e in Argentina l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle ... (sbircialanotizia)

Dengue, è allerta anche in Italia. Il ministero della Salute innalza i controlli alle frontiere L'allerta dengue in Brasile e Argentina per numerosi focolai in altre zone tropicali del resto del mondo ha fatto scattare in Italia la macchina dei controlli alle frontiere.

Dengue, sintomi gravi anche con prima infezione: lo studio Contrordine sulla Dengue: non sono gravi solo i casi da infezione secondaria, ma anche chi si infetta per la prima volta può ammalarsi seriamente. Mentre l'Italia alza il livello d'allerta negli aerop ...

