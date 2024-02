(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 - Stop alle moto, è tempo di e-. È questo il progetto lanciato da, la nota piattaforma di food delivery, che ha deciso di investire 50 milaper agevolare l’acquisto di bici elettriche da parte dei. “Il supporto aiche collaborano con la nostra piattaforma è parte integrante delle nostre attività sviluppate per il sostegno alle comunità e ai territori in cui operiamo”, ha commentato Matteo Sarzana, General ManagerItaly. L’iniziativa ha due obiettivi: il passaggio dalle bici muscolari a quelle elettriche e la transizione ecologica, diminuendo progressivamente i mezzi a combustibili fossili.e a quanto ammonta Ilè un contributo di 250 ...

Deliveroo, bonus da 250 euro ai rider per acquistare una e-bike: come funziona Come funziona e a quanto ammonta Il bonus è un contributo di 250 euro dedicato ai rider. L’obiettivo è quello di coprire parte delle spese dei lavoratori autonomi per l’acquisto di una bici elettrica.

