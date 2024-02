Deadpool & Wolverine | ecco il nuovo poster del film per San Valentino

Il trailer di Deadpool & Wolverine è riuscito a battere il record di visualizzazioni in 24 ore che era stato stabilito da Spider-Man: No Way ... (movieplayer)

Deadpool & Wolverine, che fine ha fatto TJ Miller L'assenza di Weasel spiegata bene TJ Miller, pilastro di Deadpool e Deadpool 2, non tornerà in Deadpool & Wolverine: proviamo a capire come mai Weasel non sarà nel film MCU.

Blake Lively lascia Ryan Reynolds a casa e va al Super Bowl con Taylor Swift, ma lui commenta: “qualcuno ha visto mia moglie” Blake Lively si è concessa una "fuga" a Las Vegas con Taylor Swift per il Super Bowl: la reazione del marito Ryan Reynolds è tutta da ridere!

Deadpool & Wolverine: il poster per San Valentino Nel giorno di San Valentino l'amore è finalmente scoccato anche in casa Marvel, o almeno così sembrerebbe per Deadpool & Wolverine.