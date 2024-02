Deadpool & Wolverine è il trailer più visto di tutti i tempi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildidei Marvel Studios ha riunito le star di X-Men Origins:, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, ha battuto i record mondiali dopo la sua uscita domenica, accumulando oltre 350 milioni di visualizzazioni nel primo giorno di permanenza online e conquistando il record dicinematografico piùdi. Avevamo dubbi? NO., che sarà l’unica uscita nelle sale del MCU nel 2024, arriverà al cinema con un sacco di aspettative sulle spalle. L’MCU è stato recentemente impantanato in recensioni e risultati al botteghino mediocri (come praticamentei grandi franchise cinematografici), ...

Il trailer di Deadpool & Wolverine è riuscito a battere il record di visualizzazioni in 24 ore che era stato stabilito da Spider-Man: No Way ... (movieplayer)

Deadpool 3: il trailer è il più visto nelle prime 24 ore Deadpool 3 trailer trasmesso durante il Super Bowl, ha battuto ogni record per visualizzazione in 24 ore, superando Spiderman: No Way Home ...

