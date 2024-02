De Rossi | la nuova idea di formazione di per la Roma

Oltre a portare solo un punto in classifica, Milan -Bologna ha aperto il vaso di Pandora del problema rigori in casa rossonera. La squadra di... (calciomercato)

ROMA - Striscione dei tifosi a Trigoria: "Pellegrini anello debole" "Pellegrini anello debole". Questo lo striscione apparso nella notte a Trigoria. Il capitano giallorosso, 3 gol in 4 presenze con De Rossi, è di nuovo al centro delle critiche da parte della tifoseria ...

ROMA - Non solo Meret, per la porta si valuta anche Falcone Il contratto di Rui Patricio scadrà a giugno 2024 e non sarà rinnovato. La Roma in porta cambierà perché il portoghese non garantisce più l'affidabilità di prima e uno dei nomi caldi per sostituirlo è ...

Bancarotta per la Sip di Padova: è l’immobiliare della famiglia Cetera che finanziò la Deda Per l’accusa iniziale del pm Valeria Spinosa (ridimensionata dal pm in udienza Luisa Rossi) il danno della bancarotta sarebbe di 1 milione e 370 mila euro. Nonostante la società nel 2014 avesse ...