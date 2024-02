De Rossi debutta in Europa “Feyenoord squadra di qualità”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di esordire in, non era molto preventivabile fino a qualche tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia e lo scorso anno di questi tempi venivo esonerato. Quindi sono grato di questo e voglio approfittarne. Sappiamo che da quella partita che ho giocato fino ad oggi ci sono state altre sfide contro il, con in palio anche qualcosa di importante. Ci sarà un clima infuocato ma poi sarà il campo a parlare”. Queste le parole di Daniele De, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata del play-off diLeague contro il. “Ho studiato attentamente il– ha proseguito il tecnico giallorosso -. E’ unache sa giocare a calcio, con esterni di. Io ...

Il nuovo allenatore giallorosso esordisce con un successo sofferto, i veneti sbagliano un rigore La Roma batte il Verona per 2-1 nel match in ... (sbircialanotizia)

Esordio vincente per DDR. Apre Lukaku e raddoppia Pellegrini nel primo tempo. Secondo tempo con il rigore sbagliato da Djuric e la rete di ... (laprimapagina)

Il tecnico della Roma: "Ci sarà un clima infuocato, grande rispetto per gli olandesi" ROMA - "Sono contento di esordire in Europa , non era molto ... (ilgiornaleditalia)

Feyenoord, Slot: "Ho visto Roma-Inter, De Rossi domani non dovrebbe cambiare molto" Si riparte proprio da qui, da Rotterdam, contro gli avversari di sempre, quel Feyenoord che la Roma affronta per la terza volta in tre… Leggi ...

KISS KISS - De Maggio: "Conte non ha deciso il suo futuro, non escludo ancora l'ipotesi Napoli" Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: "Cosa succede con Zielinski Mazzarri lo fa giocare in campionato, De Laurentiis dice che deve provarne altri ...

La Roma di Mourinho, il turnover e l'esordio europeo: De Rossi verso il Feyenoord Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...