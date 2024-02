De Guindos | ' sui tassi non dobbiamo agire prematuramente'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Anche se sull'inflazione stiamo andando nella giusta direzione, non": lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis De, parlando alla conferenza delle Banche centrali del Mediterraneo. "Ci vorrà ancora del tempo prima di avere le informazioni necessarie che confermino che l'inflazione sta tornando al target del 2%", ha aggiunto.

Borsa: Asia in negativo, pesa il dato dell'inflazione Usa Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%.

Fed e Bce hanno tagliato i tassi. Ma non basta: dove sono le riforme La Fed e la Bce non hanno mosso i tassi d’interesse, la settimana scorsa. Secondo le aspettative. Dalle conferenze stampa seguite alle decisioni, si è intuito che la banca centrale americana li terrà ...

Inflazione giù più del previsto in Germania e Francia, si rafforza l’attesa di un taglio dei tassi Bce ad aprile I dati dei principali Paesi dell’Eurozona. I mercati monetari sono certi di una riduzione dei tassi ad aprile, seguita da altri cinque tagli quest’anno. Anche per Joachim Nagel, presidente della Bunde ...