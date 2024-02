David Beckham e la dedica di San Valentino alla moglie Victoria

David Beckham ha fatto gli auguri alla moglie Victoria per San Valentino . In occasione della festa degli innamorati, l’ex calciatore ha pubblicato ... (diredonna)

Non solo fiori, cioccolatini e cene romantiche per San Valentino . Ai tempi dei social network, l’amore non è bello se non è condiviso. E allora, che ... (amica)

Harry e Meghan, indiscrezione - bomba sul matrimonio: "Terribile e disgustoso": Presenti al lieto evento, la famiglia reale e tanti amici della coppia, comprese celebrità come Oprah Winfrey, David e Victoria Beckham, e Serena Williams. Stando a quanto dichiarato da Hoffman, però,...

Un'idea per la testa: il biondo che ha conquistato Sanremo: Qualche esempio David Beckham - che nel corso della sua vita, in realtà, ha ceduto più di una volta al biondo platino - , ma anche il figlio Romeo, e poi Zac Efron , Justin Bieber solo per citarne ...

Victoria Beckham ammette di non essere pronta a diventare nonna: In un’intervista per la rivista Vogue, Victoria Beckham, 49 anni, ha ammesso di non essere ancora pronta a diventare nonna. + Cliente lascia una mancia da 10.000 dollari al ristorante, ma il motivo è ...

Gudmundsson lancia segnali verso l'estero: "Seguo da sempre Barcellona e Manchester United": Il calciatore del Genoa ha rifiutato nelle scorse settimane l'offerta della Fiorentina per puntare in futuro ad altre destinazioni ...

San Valentino 2024: da David Beckham a Michael Douglas, l’amore delle star è social: Da David e Victoria Beckham a Michael Douglas: ecco le dediche d'amore social delle star per festeggiare San Valentino ...