Danilo Gallinari | possibile ritorno all' Olimpia Milano o sogni di NBA?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ciclicamente è una voce che torna a diffondersi sul mercato, quella diche può tornare a vestire la maglia dell’. Al momento sembra solo essere fantabasket perché è chiaro l’intento del “Gallo“ di trovare un contratto con una formazione, magari che possa combattere per il titolo o quanto meno per accedere ai playoff. Dopo l’esperienza negativa a Washington e Detroit, l’ala del 1988 è libero di accasarsi dove meglio crede in quest’ultima fase di stagione. Disi riparlerà al massimo per la prossima stagione.