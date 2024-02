Dall’agenzia assicurativa alla fabbrica di vernici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Addetta/o agenzia di assicurazioni, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona Naviglio Grande). Codice offerta Afolmet: 73116. Contratto: apprendistato/indeterminato, orario full time. La risorsa si dovrà occupare di contabilità, gestione delle polizze assicurative, attività di back office, vendita polizze, gestione sinistri. Preferibile Laurea in materie economiche e conoscenza dell’inglese. Non è richiesta esperienza di lavoro ma voglia di imparare. Retribuzione: Ral circa 14mila euro. Operaio produzione, 1 posto Sede di lavoro: Vignate. Codice offerta Afolmet: 73032 Contratto: tempo determinato. La risorsa ricercata si occuperà di carico e scarico merce, movimentazione magazzino, utilizzo di macchinari di dispersione e confezionamento di. Ral circa 23mila euro. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it