Dalla Russia grave minaccia alla sicurezza nazionale” Scatta il panico negli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso per informarli di «una». A farlo sapere pubblicamente è stato il consigliere per la, Jake Sullivan, che ha criticato il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, per aver anticipato la notizia. Secondo fonti citateCnn, che definiscono le informazioni di intelligence «top secret», è legata. Il tutto è collegata a una capacità militare russa «altamente preoccupante e destabilizzante» di cui «siamo venuti a sapere recentemente»: è quanto riferisconoCnn fonti che hanno visionato le informazioni di ...