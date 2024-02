Dalla paura del diverso alla sindrome di Frankenstein | la violenza contro i robot è l’inizio di un nuovo razzismo?

Questa è una storia di maltrattamenti famigliari in cui, per una volta, la parte del cattivo spetta alla donna, una moglie accusata di aver ... (tpi)

Angelina Mango la noia non sa cosa sia. Dopo il suo ultimo anno incredibile, tra la vittoria di canto ad Amici i live e i numeri da record, sarà in ... (amica)

Donald Trump, ex consiglieri: "Se torna alla Casa Bianca ci farà uscire dalla Nato" Il monito: "Chiederà formalmente il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica" ...

Paura di rimanere single, perché succede e perché facciamo fatica ad ammetterla Lanciarsi in appuntamenti e uscire dalla comfort zone può essere benefico ma anche un’arma a doppio taglio, soprattutto se lo si fa per paura di rimanere soli e se ci si sente svuotati dopo, come se ...

Le maschere possono far paura. La Finanza ’blocca’ 10mila pezzi. Molti sono articoli di carnevale Controlli in mezza Umbria, scatta il sequestro preventivo anche di costumi, trucchi e creme per il viso. La merce, importata prevalentemente dalla Cina, poteva essere pericolosa per la salute.