DAL CAMPO Walu si riprende il posto in difesa Caputo e Marin di nuovo in gruppo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Due vittorie, due pareggi e una continuità che deve essere mantenuta. Con l’entusiasmo della serie positiva di risultati, l’Empoli ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio ed è così cominciata la preparazione al derby che diventa per tanti motivi un crocevia fondamentale della stagione, anche per l’importanza che riveste da sempre questa sfida tutta toscana. Per la partita di domenica prossima contro la Fiorentina al ’Castellani Computer Gross Arena’, Davide Nicola ritrovakiewicz (nella foto) che ha scontato la squalifica eil suoda titolare in. Pezzella è in corsa per uncon Cacace o con Bereszynski. Confermato Gyasi così come in avanti Alberto Cerri è ancora in vantaggio dal primo minuto su Niang, pronto tuttavia a entrare in corsa come già accaduto a Salerno e ...