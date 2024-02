Dai Green bond ai Blue Bond | a quanto ammontano le emissioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) S&P Global Ratings, che ha recentemente stimato una crescita modesta del 4,3% delledi obbligazioni a livello globale per il 2024, stima una crescita modesta anche per la categoria dei, social, sostenibili o legati alla sostenibilità (, social, sustainability, and sustainability-linked– GSSSB). Aammonteranno ledi“sostenibili” Nonostante l’incertezza macroeconomica globale in alcune aree chiave, ledisostenibili (GSSSB) si attesteranno in un intervallo fra 950 miliardi di dollari e 1.005 miliardi di dollari nel 2024, registrando una variazione sempre modesta rispetto ai 980 ...