Da inizio anno 15 donne uccise | una ogni tre giorni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non si ferma la violenza contro lee dall’dell’salgono a 15 le. Le ultime due vittime ieri a Cisterna di Latina: Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e figlia,a colpi di pistola per aver protetto Desirée Amato dalla furia del suo fidanzato, un finanziere di 26 anni, che ha poi confessato il delitto. La ragazza è riuscita a salvarsi. E’ stata lei stessa a ricostruire quanto accaduto, riferendo di una lite in casa al termine della quale l’uomo avrebbe impugnato l’arma di ordinanza. La ragazza, vedendo la pistola, è fuggita urlando e si è rifugiata nel bagno. Sentendo le sue grida, sono arrivate in suo aiuto la madre e la sorella, che sono state raggiunte da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati dal 26enne. Dal 1 gennaio all’11 febbraio in Italia sono state13, 11 in ambito familiare o affettivo, di queste sei htrovato la morte per mano del partner o dell’ex partner, secondo i dati del Servizio di Analisi criminale (Direzione centrale della Polizia Criminale), pubblicati sul sito del Viminale. Nello stesso periodo del 2023 leerano state sempre 13. La prima vittima di quest’già il 2 gennaio a Sant’Oreste (Roma): la 71enne Rosa D’Ascenzo, uccisa dal marito 73enne che l’aveva portata in ospedale morta dicendo che era caduta dalle scale. L'articolo proviene da Italia Sera.