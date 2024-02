Da inizio anno 15 donne uccise | una ogni tre giorni

(Adnkronos) – Non si ferma la violenza contro le donne e dall' inizio dell' anno salgono a 15 le donne uccise . Le ultime due vittime ieri a Cisterna di ... (periodicodaily)

È stato rinvenuto nel carcere di Latina il corpo senza vita di un detenuto di origine indiana. L’uomo aveva 36 anni ed era in attesa della sentenza ... (ildifforme)

Detenuto suicida a Latina - è il 17esimo da inizio anno

La vittima è un 36enne d’origine indiana, in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale Nuovo suicidio in carcere. Dall’inizio dell’anno, ... (sbircialanotizia)