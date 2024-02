Cucinare i cibi in lavatrice è possibile? La risposta lascerà tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sonoabituati a cuocere gli alimenti in forno oppure sui fornelli, ma pare vi sia anche un modo per farlo in: di seguito tutte le info utili Come in tantissimi sicuramente già sapranno,può essere una vera e propria scocciatura soprattutto perché si utilizzano svariate pentole, stoviglie ed altro che poi dovranno essere pulite, ma esiste un metodo alterativo? Pare di si e per adoperarlo servirà una. Ecco come cuocere iin(informazioneoggi.it)Forse non è molto noto, ma vi sarebbe la possibilità di acquistare delle buste, le Sous la Vie, che consentirebbero di cuocere carne, pesce e verdure a puntino e soprattutto spendendo meno in bolletta. Forse qualcuno avrà sentito parlare del metodo della lavastoviglie. Quando si aziona tale ...